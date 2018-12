Een regering die de steun nodig heeft van de oppositie of van de N-VA, kan dat werken? “Dat zullen we de komende periode zien”, zegt Wouter Beke (CD&V) in VTM NIEUWS. Hij zegt bovendien ook dat iedereen zal moeten meewerken om de lopende dossiers nog in goede banen te leiden. “Ik hoop vooral op een ‘coalition of the willing’. Dit is geen moment van victorie, wel van verantwoordelijkheidszin”, klinkt het.