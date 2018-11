Beels over Antwerpen: “Nog niet op het punt om coalitiegesprekken te voeren”

De Vlaamse socialisten hebben zware klappen gekregen bij de gemeenteraadsverkiezingen. In Oostende, Brugge en Gent zijn ze de burgemeesterssjerp kwijtgespeeld. Maar in Antwerpen deed kopvrouw Jinnih Beels het als nieuweling wel goed. Ze trok de lijst als onafhankelijke, maar heeft zich intussen een lidkaart van sp.a aangeschaft. Vanmiddag was ze onze politieke studiogast.

De teleurstelling na het verlies in Antwerpen is er nog steeds, maar Beels relativeert ook. “Drie weken gaan snel voorbij, maar zo’n slechte resultaten zijn natuurlijk een klap. Het was geen goed resultaat, zowel in Antwerpen als in andere steden, maar we moeten ook vooruit. We mogen niet blijven stilstaan”, zegt Beels.

Ook over de coalitiegesprekken in Antwerpen was Beels heel duidelijk. “De gesprekken liggen momenteel stil. Maar voor alle duidelijkheid het ging niet om coalitiegesprekken, maar om verkennende gesprekken.”

"Geen veto"

Bart De Wever, die formateur is, nodigde alle partijen uit voor gesprekken, maar Beels stelt ook duidelijk dat zij nooit een veto hebben gesteld. “De enige partij die we uitsluiten is Vlaams Belang. Met de andere partijen willen wij wel rond de tafel zitten, en dat hebben we ook gedaan”, zegt Beels duidelijk.

En door de aarzelende houding van Groen lijkt er misschien wel een kans voor sp.a. Maar ook daar lijkt Beels zich nog voorzichtig op te stellen. “Of er een kans is voor ons moeten we nog bekijken. We hebben de kans gekregen om aan de formateur duidelijk te zeggen dat het anders moet in Antwerpen. En we blijven daar ook bij. We willen echt een ander beleid in de stad Antwerpen.”

Voor Beels ligt de bal dus duidelijk in het kamp van Bart De Wever. “We hebben een aantal punten zoals mobiliteit, onderwijs, veiligheid enzovoort. Op al die vlakken willen wij het echt anders dan de afgelopen zes jaar. Als de formateur dan zoveel water bij de wijn doet, dat hij onze programmapunten naar voren schuift en zegt dat kunnen wij ook, dan staan wij daar voor open”, zegt Beels.

Coalitiegesprekken

Maar voor coalitiegesprekken is het volgens Beels nog te vroeg. “We zijn nog niet klaar voor een coalitie. Als er coalitiegesprekken komen zullen we heel goed moeten kijken of we de punten die wij belangrijk vinden, kunnen meenemen. Maar als we oppositie moeten voeren zullen we dat ook doen.” Een rol als schepen van Veiligheid, onder burgemeester Bart De Wever, ziet Beels voorlopig niet zitten.

Over de situatie tussen Groen en sp.a in Gent en Vilvoorde liet Beels weinig los. “Ik ken Vilvoorde en de politiek daar niet en ik weet ook niet wat er daar gezegd wordt rond de tafel. Ik hoop alleen dat ze zullen denken aan het belang van de inwoners in Vilvoorde en dat ze dan tot een coalitie komen.”