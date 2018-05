Beels op 1 mei: "Stop met terug te kijken"

Niet lijsttrekker Jinnih Beels, noch kopstuk Tom Meeuws sprak vandaag de socialistische militanten toe op de 1 meiviering in Antwerpen. Dit jaar was het provincielijsttrekker Inga Verhaert (sp.a) die een speech gaf. Toch is dat geen teken aan de wand, vinden de spa’ers.

Beels is onafhankelijke op de lijst van sp.a en heeft dus geen partijkaart. Daarom leek het logisch dat Meeuws de menigte zou toespreken. Maar na de woelige weken die Meeuws meemaakte, gebeurde dat ook niet.

Voor Beels en Meeuws wordt het tijd om niet meer naar het verleden te kijken. “Wij staan hier op de frontlinie tijdens deze mooie feest- en strijddag”, zegt Beels aan VTM NIEUWS.

Meeuws ontkent dan weer dat hij beschadigd uit de voorbije weken en het lopende gerechtelijke onderzoek, is gekomen. “Helemaal niet, we zijn aan het strijden.”

