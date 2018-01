Beels: "Er is me geen postje beloofd"

Jinnih Beels koos deze week in Antwerpen voor sp.a na het uiteenvallen van de kartellijst 'Samen'. Volgens velen is het een logische keuze dat de onafhankelijke kandidate lijsttrekker wordt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Het is nog veel te vroeg, zowel ik als de partij moeten tijd krijgen na alles wat er gebeurd is”, vertelt ze in de studio van VTM NIEUWS. Beels reageert ook op de geruchten dat er haar een postje is beloofd.

Nadat Groen woensdag besliste om 'Samen' op te blazen, was er onduidelijkheid over de toekomst van Beels. De voormalige Mechele politiecommissaris stond namelijk als onafhankelijke op de lijst. Ze blijft nu ook als onafhankelijke in de politiek, maar op de lijst van sp.a. Toch gaan er stemmen op dat Beels de nieuwe lijsttrekker van de Antwerpse sp.a-fractie wordt. “Ik ben hier op dit moment niet mee bezig”, aldus Beels. “Zowel ik als de partij hebben een teleurstelling te verwerken. We moeten nu even tijd nemen en met verstand van zaken beslissen wat we gaan doen.”

"Dit kwetst mij"

Beels reageert ook op het gerucht dat ze voor de sp.a gekozen is omdat haar een job beloofd is. “Die uitspraken kwetsen me”, klinkt het. “Dit bekladt toch mijn reputatie. Ik heb bewust gekozen om in de politiek te stappen en een goede job bij de politie achter me te laten. Ik heb dat niet gedaan voor een postje, maar omdat ik wil bijdragen aan een dynamisch Antwerpen.”