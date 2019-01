Bart De Wever: "Ook al stoten we niks meer uit, zeespiegel stijgt toch"

N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt dat we de klimaatopwarming niet volledig kunnen tegenhouden, en ons daarom maar beter aanpassen. “Want zelfs al stopt de wereld morgen met uitstoten, de stijging van de zeespiegel zal nog honderden jaren verdergaan. Moet je dan niet een deel van het geld in adaptie steken?”, zegt hij op de avond van de vierde ‘klimaatdonderdag’ aan VTM NIEUWS.

Bij het verlaten van de Kamer beaamt De Wever dat de klimaatspijbelaars terecht meer ambitie vragen, en dat politici die ook moeten tonen. “Zowel op vlak van stedenbouw, isolatie van gebouwen en openbaar vervoer. Dat is allemaal juist. Maar de bittere waarheid is dat dat niet zal volstaan”, aldus De Wever.

“Er zijn berekeningen gemaakt van wat klimaatmaatregelen gaan kosten, en wat die dan opleveren. Dat gaat over heel veel geld, om heel weinig effect te boeken. Als de mensen dat geld toch moeten betalen, moeten we dan niet een deel van dat geld in dijkverhoging, in waterhuishouding investeren”, vraagt De Wever zich af.

Volgens De Wever gebeurt dat nu al in Antwerpen, waar de heraanleg van de Scheldekaaien ook een dijkproject is. “We maken de stad eigenlijk klaar voor een toekomst waar het water hoger zal zijn, en vanuit de zee met een superstorm hoger zal komen.”