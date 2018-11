We zullen zeker tot een formatie komen, maar het is onvoorstelbaar wat het op dit moment precies zal zijn. Dat heeft Antwerps burgemeester en formateur Bart De Wever gezegd aan VTM NIEUWS.

Over de huidige meerderheid, die krap is, zei De Wever dat dat een mogelijkheid is. “Het is krap, maar moeilijk gaat ook. Het is een mogelijkheid, maar er zijn ook nog andere mogelijkheden.”