"Arco zal zichzelf terugbetalen"

Het Arco-dossier zal zichzelf wel oplossen en terugbetalen. Dat heeft CD&V-voorzitter Wouter Beke deze middag gezegd in VTM NIEUWS. “De minister van Financiën wil een oplossing voor de zomer en daar zullen wij hem 200 procent in steunen.”

Het was CD&V die er vorige lente op gehamerd had dat de chronologie gerespecteerd moest worden. Eerst moeten de Arco-gedupeerden een oplossing krijgen en pas daarna kunnen er aandelen van Belfius naar de markt gebracht konden worden. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bevestigde vorige week dat beide dossiers aan elkaar gekoppeld worden.

“Het is belangrijk dat het Arco-dossier geregeld wordt voor de Belfiusbank én voor de overheid want als we dat doen dan zal Belfius meer waard zijn. Het is toch de bedoeling dat die zoveel mogelijk opbrengt. Dan zal het probleem zichzelf oplossen en zichzelf terugbetalen. Minister Van Overtveldt wil een oplossing voor de zomer en wij zullen hem daar voor 200 procent in steunen.”

“Iedereen staat op dezelfde golflengte over dit dossier. Premier Charles Michel heeft in het parlement ook de nodige verklaringen afgelegd en die moeten nu uitgevoerd worden.”