Anneleen Van Bossuyt (N-VA) wil Gent (op lange termijn) tramvrij maken

Op lange termijn moet Gent tramvrij worden, vindt N-VA-lijsttrekker in Gent, Anneleen Van Bossuyt. “Het is bijvoorbeeld niet veilig genoeg. Ik heb zelf ooit mijn voet gebroken toen ik zeven maanden zwanger was", zegt ze tijdens het Gentse lijsttrekkersdebat van VTM NIEUWS en De Morgen. “Het is een langetermijnproject”, voegt ze er wel aan toe.

Mieke Van Hecke, die de Gentse lijst van CD&V trekt, had eerder aangehaald dat ze niet meer fietst, omdat het te lang geleden is en ze bang is om te vallen in de stad, onder meer door de tramsporen.

Trambussen

Van Bossuyt herkent het probleem en wil daarom de stad tramvrij maken. “Iedereen die met de fiets in Gent rijdt, weet dat de tramsporen levensgevaarlijk zijn als het er geregend heeft”, zegt ze. “In tussentijd kan er meer ingezet worden op trambussen. Die zijn veel wendbaarder en daarvoor moet je niet wekenlang de straten voor openleggen, daar kan al meer op ingezet worden.”

De N-VA’er zegt wel dat het een langetermijnproject is en wil er geen jaar op plakken.