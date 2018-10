Almaci: "Postje in Gent is kers op taart"

Het burgemeesterschap in Gent is voor Groen de kers op de taart. Dat zegt voorzitter Meyrem Almaci in de studio van VTM NIEUWS. Almaci neemt daarnaast ook de coalitiegesprekken in Antwerpen onder de loep, en is ook daar duidelijk: “De bal ligt in het kamp van De Wever.”

Zowel in Gent als in Antwerpen verloopt de coalitievorming na de verkiezingen van 14 oktober zeer moeizaam, en in beide steden speelt Groen een belangrijke rol. In Gent gaat de partij van Almaci zelfs volop voor de sjerp. Waar Rudy Coddens eerst de kandidaat-burgemeester van het kartel was, schuiven de groenen nu Filip Watteeuw naar voren. Volgens Almaci is dat geen kiezersbedrog.

“Het is zeer duidelijk. De kiezer heeft het circulatieplan beloond en aan de groenen binnen het kartel extra veel steun gegeven. We gaan honderd procent voor de Gentenaar. Het postje is de kers op de taart, maar wat Watteeuw op tafel legt, is de inhoud”, zegt Almaci.

"De Wever wil bal van zich afduwen"

Ook in Antwerpen speelt Groen een cruciale rol aan de onderhandelingstafel, maar daar is de N-VA van huidig burgemeester Bart De Wever aan zet. Groen geeft al enkele weken aan dat het water tussen beide partijen te diep is en weigert voorlopig met de N-VA in zee te gaan.

“Als u mee bestuurt, kan u de leidersrol op links kunnen in handen nemen”, werpt VTM NIEUWS-anchor Dany Verstraeten op. Maar daar is het Almaci niet om te doen. “De vraag is: wat ben je bereid op te offeren om mee te besturen? Voor mij tellen niet de schepenpostjes, wel het autoluw centrum, niet een extra schepen, maar wel een andere manier van besturen. De bal ligt in het kamp van de burgmeester.”

De Wever zegt wel het tegenovergestelde en stelt dat Groen aan zet is. “Dat is vreemd, want hij is achteruitgegaan met zijn coalitie. Hij probeert de bal nu van zich af te duwen. Dat is bizar voor iemand die nu formateur is. Hij moet nu tonen waar hij naartoe wil met de stad. De bal ligt wel degelijk in zijn kamp.”