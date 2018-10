Absolute meerderheid voor Somers: "Ontroerendste dag uit carrière"

Burgemeester Bart Somers heeft in Mechelen de absolute meerderheid gehaald met de stadslijst Vld-Groen-M+. De stadslijst haalde met 47,9 procent zowat de helft van de stemmen. “Dit resultaat vind je in geen enkele andere centrumstad terug”, zegt Bart Somers aan VTM NIEUWS.

N-VA volgt op de tweede plaats met 16,5 procent en daalt met 6,7 procent. Vlaams Belang staat op de derde plaats met 9,6 procent. Met amper 0,5 procent verschil volgt CD&V (9,1 procent) op de vierde plaats.

Sp.a doet het minder goed en heeft 9,1 procent gehaald in Mechelen. PVDA volgt met 4,4 procent op plaats zes. BE.ONE haalt 3 procent en VolksLiga sluit de ranking met 0,4 procent.

"Ontroerende dag"

“Dit is de meest ontroerende dag in mijn politieke bestaan”, reageerde Bart Somers bij VTM NIEUWS. “Dit resultaat vind je in geen enkele andere centrumstad terug. Dit is een grote stad met veel verschillende politieke opvattingen en overtuigingen. Het is niet normaal dat je in zo een stad de helft van de stemmen en de meerderheid van de zetels bijeen krijgt. Dat geeft een verpletterende verantwoordelijkheid die we met veel plezier nemen.”

Maar Somers had ook lof voor de andere politieke kandidaten. “Bij verkiezingen zijn er altijd winnaars en verliezers, maar de campagne in Mechelen is door alle politieke partijen op een heel correcte manier gevoerd. In tegenstelling tot andere steden is er in Mechelen altijd inhoudelijk gediscussieerd. Bij alle andere lijsten waren er zeer goede kandidaten die hard hebben gewerkt.”