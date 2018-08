Zo ziet vuurwerkfestival eruit achter de schermen

In Knokke strijden vijf landen traditiegetrouw tegen mekaar op het Internationaal Vuurwerkfestival. Ieder land heeft zijn eigen vuurwerkbommen met een specifiek effect. VTM NIEUWS ging een kijkje nemen achter de schermen.

Het was Polen dat gisteravond aan de beurt was. Ze schoten maar liefst duizend bommen van groot kaliber de lucht in. Cliff Hooge van H.C. Pyrotechnics legt uit hoe dat in z’n werk gaat. “De bommen worden in mortierbuizen geplaatst. Die zijn allemaal verbonden met een ontsteker. Zo kan alles elektronisch afgeschoten worden.”

Als er op de rode knop gedrukt wordt, begint het spektakel. “Het systeem geeft op een bepaald moment en cue aan een welbepaalde bom. Die vliegt dan 200 meter de lucht in, waar ze haar lichten en effecten toont.”

Frankrijk, Tsjechië, Italië en Polen gaven al een prachtige show op het strand van Knokke. Alle landen worden beoordeeld op kleurenspel, synchronisatie, compositie, harmonie en originaliteit. Zaterdag om 22 uur is België nog aan de beurt.