In China werd gisteren de nationale feestdag gevierd, en dat gebeurde met een gigantische lichtshow over het hele land. In Peking werd zelfs de Chinese Muur verlicht. In de stad Shenzhen gebruikten ze dan weer meer dan 1,18 miljoen lichtjes om voor een echt spektakel te zorgen. En in Shanghai werd ‘The Oriental Pearl Radio and TV Tower’ met rood en goud, de kleuren van de Chinese vlag, verlicht.