De politie in Californië voerde gisteren een opmerkelijke redding uit. Een beer was verzeild geraakt in de koffer van een auto. “Hij heeft het een beetje bont gemaakt. We gaan hem eruit halen, want hij is allesbehalve blij”, zegt een agent in de video.

De agenten schieten met zakjes gedroogde bonen op de achterruit, zodat de beer eruit kan kruipen. Ze verspreiden de beelden nu om mensen eraan te herinneren geen voedsel in je geparkeerde auto te laten liggen.