In Zwitserland vond gisteren een race plaats op Lac Saint-Léonard, het grootste onderwatermeer van Europa. De deelnemers moesten rechtopstaand peddelen over een afstand van driehonderd meter.

Mannen en vrouwen namen het in aparte competities op tegen elkaar en deelnemers konden kiezen of ze alleen of met twee op een plank kropen.

De race werd voor het eerst georganiseerd in 2015 en wordt als uniek in de wereld beschouwd.