Zo hevig is Pepper Challenge

De ALS Pepper Challenge, de opvolger van de bekende Ice Bucket Challenge, is in ons land gearriveerd. Bart Cannaerts is de eerste bekende Vlaming die deelneemt aan de uitdaging voor het goede doel, en dat zal hij geweten hebben.

Het concept van de Pepper Challenge is heel simpel: je wordt uitgedaagd door iemand om een pikante peper op te eten. Doe je dat niet, dan moet je geld storten aan de ALS-liga, die zich inzet voor de zeldzame spierziekte ALS.

Drie zomers geleden ging de Ice Bucket Challenge de wereld rond. Die bracht toen wereldwijd 115 miljoen dollar op. Deze keer begon de hype in Nederland, en na de VS is ook ons land aan de beurt.

Cannaerts is de eerste bekende Vlaming die deelneemt. Ook nu is het de bedoeling dat je anderen nomineert. Het wordt nu dus afwachten of de opvolger van de Ice Bucket Challenge een even groot succes zal worden.