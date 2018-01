Tweede nieuwjaarsdag is de dag om je huis op te ruimen na de feestdagen, en je lege flessen naar de glascontainer te brengen. Daar zijn het de drukste dagen van het jaar.

In de sorteer- en recyclagebedrijven die het glas verwerken, kloppen ze zelfs overuren om alle glasbollen op tijd weer leeg te krijgen. In totaal wordt er in ons land vandaag 1.800 glas verwerkt, dat zijn maar liefst twee miljoen flessen.