Zingende steenweg zorgt voor wrevel bij buren

In Jelsum, een dorpje in het Nederlandse Friesland, is er herrie over een zingende steenweg: als je niet te snel rijdt, hoor je muziek, in de juiste maat. Of het mensen trager doet rijden, is niet zeker. Wél zeker is dat het de omwonenden behoorlijk op de zenuwen werkt.

De bedoeling van de zingende steenweg is om chauffeurs aan te moedigen om trager te rijden. Als je over de ribbels rijdt aan exact 60 km/u weerklinkt het Fries Volkslied. Het is ludiek bedoeld, alleen kunnen de buurtbewoners hier veel minder om lachen.

Averechts effect

Het zorgt niet alleen voor veel overlast, het verbetert ook allesbehalve de verkeersveiligheid. Het heeft op de chauffeurs zelfs een averechts effect.

“Het is de bedoeling om langzamer te rijden, maar men rijdt er veel harder over heen om idiote geluiden te creëren”, zegt een buurtbewoner. “Dit wordt gevaarlijk. Er zijn automobilisten die achterste voren rijden om het nog eens te horen”, zegt nog iemand anders.

Al gedaan

Na overleg met de buurtbewoners heeft het provinciebestuur beloofd onmiddellijk in te grijpen. “Hieraan moet heel snel een einde komen. Deze week gaan we kijken in het provinciehuis hoe kunnen we zo snel mogelijk op een goede manier hier een einde aan maken”, besluit Sieske Poepjes, gedeputeerde van de provincie Friesland.