Zin in regenboogpizza met glitters?

Zin een regenboogpizza met glitters? Die bestaat echt. Je moet er wel voor naar Santa Monica in de Verenigde Staten.

Het is eigenlijk een gewone pizza Margherita, maar dan met glitters in alle kleuren van de regenboog: de ‘Regenboog Eetbare Glitter Eenhoorn Pizza’. Pizzeria Dagwood maakte hem eerst als tijdelijke actie. Maar omdat klanten er zo vaak naar bleven vragen, is de pizza nu terug.

“Ik merk dat iedereen ernaar vraagt. Van tweejarige meisjes die er dol op zijn tot mensen van zeventig jaar of ouder”, vertelt uitbater Mark Peters.