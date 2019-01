Een nieuw hamburgerrestaurant in Wevelgem is creatief geweest en heeft zijn burgers allemaal naar een burgemeester genoemd. De zaak heet dan ook Burgermeester. Je kunt er je tanden zetten in een Weverke, en er is ook een Maggietje, een flinke burger die niet op de kaart mocht ontbreken. Ookal was Maggie De Block nooit burgemeester. In totaal staan er 38 burgers op de kaart, waaronder ook buitenlanders.