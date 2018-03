55 kinderen kregen vandaag de kans om wel heel originele communiefoto’s te nemen. In Geel stelden de brandweer, de politie en het Rode kruis hun materiaal ter beschikking, de fotograaf moesten de communicanten zelf voorzien.

De glimlach op de kinderen hun gezicht sprak dan ook boekdelen. Een van de kinderen was misschien nog net iets gelukkiger dan de rest, want hij mocht voor de camera even de microfoon van VTM NIEUWS vastnemen en afsluiten zoals een echte reporter dat doet.