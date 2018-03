Zebraveulen Tutama test Savanne uit

De Zoo van Antwerpen heeft er een bergzebraatje bij: Tutama. De kleine merrie is intussen een goeie maand oud en mag nu samen met de kudde naar buiten.

Tutama kan nu vrolijk de benen strekken op de savanne in de Antwerpse Zoo, veilig aan de zijde van mama Luena. In tien seconden tijd springt ze van nul naar dertig kilometer per uur.

Kwetsbaar

De Hartmanss bergzebra is een erg kwetsbare soort. In het wild leven er nog amper negenduizend. Geboortes in dierentuinen, zoals die van Tutama, zijn dan ook uitzonderlijk.