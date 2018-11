Maak kennis met Knickers, de grootste stier van Australië. Hij is bijna twee meter hoog en weegt 1,4 ton.

Het gaat om een Holstein-Friesian, een Amerikaans ras. Volgens zijn eigenaar is hij te groot voor het slachthuis, dus mag hij blijven leven.

Toch is Knickers niet de grootste stier ter wereld. Die is te vinden in Italië en is 2,02 meter groot.