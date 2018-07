In het Amerikaanse Bardstown, in de staat Kentucky, is nu ook de tweede helft van het whiskeymagazijn ingestort. Opnieuw kwamen zo’n 9.000 vaten naar beneden. Twee weken geleden stortte het eerste deel van het magazijn al in.

Het gebouw dateert al uit 1792 en bestond volledig uit een houten structuur. Voorlopig is het nog onduidelijk wat de oorzaak is van de instorting.

