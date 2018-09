De Poolse Dawid Godziek (24) heeft de eerste viervoudige tailwhip op een mountainbike ooit uitgevoerd. Het kostte de jonge Pool slechts vijf pogingen om de stunt tot een goed einde te brengen. Na het evenement zei Godziek in een interview dat zijn lichaam “helemaal kapot” omdat hij verschillende keren gevallen is. “Maar het was het allemaal waard”, voegt hij er wel aan toe.