Wat is dit vreemd natuurverschijnsel?

In Sint-Gillis-Waas, in Oost-Vlaanderen, en ook op andere plekken in Vlaanderen hebben mensen te kampen met rupsen die gigantische webben weven. Het gaat om de spinselmotrupsen, met duizenden duiken ze op.

Ze weven witte webben die na enkele weken gewoon verdwijnen. Het gaat niet om de irriterende eikenprocessierupsen. Deze rupsen worden kleine nachtvlinders.

Ze vormen geen gevaar voor de volksgezondheid en de aangetaste bomen of struiken herstellen snel. Je kan de webben verwijderen met water of een hark.