Was Juncker dronken op NAVO-top?

Was Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker dinsdagavond dronken na de eerste dag van de NAVO-top in Brussel? Op beelden is te zien hoe de Luxemburger (63) wankelt en de trapjes voor de groepsfoto niet op kan.

Ook na het persmoment moest de meestal lachende Commissievoorzitter door regeringsleiders ondersteund worden. Nederlands premier Mark Rutte was een van hen. Hij zei dat Juncker pijn in zijn rug had. Korte tijd na het incident nam Juncker zoals gepland weer deel aan de NAVO-top.

"Geen commentaar"

Een woordvoerder van Juncker wilde vandaag niets zeggen over eventuele gezondheidsproblemen: “Het is niet aan ons zijn gezondheidstoestand in het openbaar te bespreken.”

Geen alcoholprobleem

Juncker sprak na zijn aantreden in 2014 al twijfels uit tegenover zijn slechte gezondheid. De EU-topman gaf wel toe ischiasklachten (zenuwpijn) te hebben. Volgens de toenmalige Nederlandse minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem was Juncker “een verstokte roker en drinker”. Juncker zelf zei toen dat hij geen alcoholprobleem had.

Gewezen Europees Commissaris Karel De Gucht (Open Vld) heeft al gereageerd. Hij vindt Junckers gedrag nefast voor de geloofwaardigheid van Europa en spreekt van “een zeer spijtige zaak”.