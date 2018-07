Waar staat het 'oude strandhuisje' in Zoutelande?

De tophit 'Zoutelande' van Bløf en Geike Arnaert kent u ongetwijfeld. Het dorpje Zoutelande zelf, in Zeeland, wordt al enkele maanden massaal bezocht door nieuwsgierige Vlamingen. Deze zomer verwachten de bewoners een overrompeling. Iedereen wil het ‘oude strandhuisje’ waarover gezongen wordt, namelijk zelf eens bezoeken.

De single werd ondertussen al door meer dan een miljoen Vlamingen gekocht. Dat is goed voor een record, en dus ook voor een overrompeling in Zoutelande. Het is een klein dorpje met amper 1.600 inwoners.

Volgens de tekstschrijvers bestaat het ‘oude strandhuisje’ niet. De strandcabines langs de kust zijn een goed alternatief.