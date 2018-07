Een filmpje dat VTM NIEUWS vorige vrijdag verspreidde na de uitschakeling van Brazilië door de Rode Duivels op het WK in Rusland, is trending in Brazilië. In het filmpje zie je enkele uitzinnige Belgische fans in Kazan die zich op de tonen van “Aquarela do Brasil” gezamenlijk laten vallen en hiermee een sneer geven naar de Braziliaanse topspits Neymar Jr. da Silva.