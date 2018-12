In New York is een huwelijksaanzoek vreselijk fout gelopen. Of toch bijna. Het aanzoek zelf verliep volledig volgens plan. De man vroeg zijn vriendin in Central Park ten huwelijk, maar ’s avonds liet de vrouw haar ring in de riool op Times Square vallen. De politie schoot meteen in actie en kon de ring een dag later ook terugvinden. Alleen was het koppel toen al verdwenen. De politie postte een oproep op Twitter, in de hoop het koppel terug te vinden, met succes.