In Istanbul, in Turkije, is een vrouw volledig door het lint gegaan omdat ze een boete kreeg. De vrouw werd aan de kant gezet voor een routinecontrole, maar al snel bleek dat ze verschillende keren in overtreding was. De vrouw had geen rijbewijs, was aan het bellen en droeg geen gordel. Ook haar auto zelf zou niet in orde zijn geweest. De vrouw kreeg een boete van 578 Turkse Lira, ongeveer 97 euro.