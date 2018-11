'Vredeshond' van Kim Jong-Un bevallen van puppy's

De twee sneeuwwitte honden die de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un in september aan de Zuid-Koreaanse president Moon cadeau deed, hadden nog een extra verrassing in petto. Eén van de twee was blijkbaar zwanger toen ze cadeau werd gegeven en beviel nu van zes schattige puppy’s.

Niets doet ons hart zo smelten als een nest net geboren puppy’s. Dat weet ook Kim Jong-Un, de leider van het geïsoleerde Noord-Korea. Het land leeft al sinds het einde van de Koreaanse oorlog in 1953 op gespannen voet met zijn Zuid-Korea buren. De laatste jaren komen Kim en de Zuid-Koreaanse leider Moon Jae-In echter steeds beter overeen wat de sfeer op het schiereiland enkel ten goeden komt.

In september werd Moon door Kim uitgenodigd om een toespraak te geven tijdens de Arirang Games, een grootschalig propaganda-evenement van het communistische land. Moon ging hier op in en kreeg zelfs een staande ovatie van de 150.000 aanwezigen. Als dank gaf Kim Jong-Un zijn collega twee honden mee op zijn reis terug. Ze stonden symbool van de vrede en de aangehaalde banden tussen beide naties. Eén van deze twee pungsang-honden, Gomi, beviel deze week van zes puppy’s: drie mannetjes en drie vrouwtjes.

Vliegtuig vol clementines

“De zwangerschap duurt ongeveer 2 maanden. Ze was dus al zwanger toen we ze meekregen”, laat Moon nu trots weten. Op Twitter toont hij blakend van trots zijn zes nieuwe huisdieren. “Ik hoop dat de interkoreaanse contacten ook zo vlot zullen verlopen”, voegt hij er met een knipoog aan toe. Als gebaar van dank stuurde Moon net na de geboorte een vliegtuig vol clementines de grens over voor de Noord-Koreanen.