In Andorra hebben de beste skiërs en snowboarders ter wereld het tegen elkaar opgenomen in de eerste Europese stop van de Freeride World Tour.

Big Air is een discipline waarbij skiërs of snowboarders op een helling of ramp afdalen. Tijdens hun afdaling is het de bedoeling om zoveel mogelijk trucjes te doen, die beoordeeld worden.

De competitie wordt onderverdeeld in een mannen- en vrouwenteam. Bij de mannen won er dit keer een Zweed, bij de vrouwen was de eerste plaats voor een Italiaanse.