Vreemd zicht op de luchthaven van Gatwick in Londen. Passagiers moesten er hun vluchttijden aflezen van een whiteboard, want door een technisch defect kon de vluchtinformatie niet meer getoond worden op de digitale borden. Gatwick is de op een na drukste luchthaven van Londen en dus moest het personeel voor een originele oplossing zorgen. Volgens de luchthaven waren er geen vertragingen, maar mistten wel heel wat passagiers hun vlucht door het incident.