Vliegtuigdefilé de mist in op 14 juillet

De Fransen hechten veel belang aan hun nationale feestdag, 14 juillet. Die dag wordt jaarlijks met veel pracht en praal gevierd in de Franse hoofdstad. Er komt altijd een perfect georchestreerd defilé aan te pas. Een van de hoogtepunten van de dag is het moment waarop militaire vliegtuigen over Parijs vliegen en met gekleurde rookpluimen de Franse vlag vormen, al liep dat deze keer even mis.

Hoe het komt dat het vliegtuig de verkeerde kleur van rookpluim heeft, is niet duidelijk, maar het resultaat liegt er niet om. Dit euvel was niet het enige tijdens de viering. Ook bij een kunstje van een afdeling motards van de gendarmerie liep het mis.

Met Macron op het podium brachten de motorrijders een ingestudeerde choreografie, al was er een onder hen die zijn bocht een beetje te breed nam. Resultaat: hij én een collega van hem vallen op de grond, en het duurt even voor ze hun motor opnieuw kunnen oppikken. Intussen blijven de anderen gewoon doorgaan.