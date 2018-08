Vliegtuig dumpt kilo's forel in meer

Een video toont hoe meren in Utah in de VS worden gevuld met vis. De beelden werden door het agentschap voor wilde dieren verspreid.

Utah maakt al meer dan zestig jaar gebruik van de methode om meren opnieuw te voorzien van vis, maar het blijft een opmerkelijk zicht.

Toch is de hoge val, zo’n 45 meter, voor de meeste vissen geen probleem. 95 tot 99 procent van de forellen overleven hun duik in het water.

En dat heeft alles te maken met de kleine massa van de vis. Ze zijn gemiddeld 2-8 centimeter lang en ondervinden daarom niet zoveel schade van hun ‘val’.