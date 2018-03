Vliegen we straks met de auto?

Op het autosalon van het Zwitserse Genève is een vliegende auto voorgesteld. De Liberty is de eerste vliegende auto die mensen ook echt kunnen kopen. Wie de auto koopt, heeft wel een vliegbrevet en een paar zakken geld nodig. Het eerste type kost immers een half miljoen euro.

De Liberty komt tegen het einde van het jaar op de markt. De auto is ontwikkeld in Nederland en heeft twee benzinemotoren. De auto kan meer dan vliegen alleen: hij rijdt op drie wielen en op de weg wordt hij bestuurd zoals een gewone auto.

Vliegbrevet

Wie denkt de auto te kopen, zal eerst wel wat lessen moeten volgen, want naast een rijbewijs, heb je ook een vliegbrevet nodig. “Wettelijk moet je minstens 24 à 25 uur opleiding volgen. Voor veel mensen is dat niet genoeg. We zeggen altijd dat je zo'n 30 tot 35 uur moet voorzien. Je kan deze opleiding doen in scholen voor gyrocopters over de hele wereld”, aldus Dingemanse.

Geen helikopter

Het duurt ongeveer vijf minuten om de Liberty om te bouwen naar een vliegende auto. In de lucht haalt hij een snelheid tot 180 kilometer per uur. De vliegende auto is niet te vergelijken met een helikopter, die verticaal kan opstijgen. Net zoals een vliegtuig heeft de Liberty een strook nodig van minstens 200 meter. Zomaar uit de files wegvliegen zit er dus nog niet meteen in.

Wetgeving aanpassen

Ook voor files in de lucht hoeven we niet meteen te vrezen. Voordat er effectief auto’s de lucht in mogen, moet de wetgeving in ons land aangepast worden. Een vliegende auto is sowieso maar voor de ‘happy few’, want het eerste model kost maar liefst 500.000 euro.