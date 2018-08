In België is Alain De Preter veiligheidsadviseur, maar in Thailand is de Antwerpenaar olifantenfluisteraar. Hij verzorgt er al drie jaar verwaarloosde olifanten als vrijwilliger. Vooral met de olifant Dahla heeft hij een speciale band opgebouwd. Hij zorgt dag en nacht voor haar.

Het park in Tsjang Maj, waarvoor Alain vrijwilliger is, leeft van giften van bezoekers en vangt 81 verwaarloosde olifanten op.