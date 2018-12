Vijfde actiezaterdag van gele hesjes in Parijs verloopt rustig

In Parijs namen vandaag zo'n 1.000 mensen deel aan het protest van de gele hesjes. Het is de vijfde zaterdag op rij dat de gele hesjes actie voerden in de Franse hoofdstad en in andere Franse steden.

Het protest lijkt wat afgezwakt en het aantal arrestaties, zo'n 60 in Parijs, ligt een pak lager dan vorige week. Ook het aantal 'casseurs' of keetschoppers ligt volgens de Parijse politie lager. De voorbije weken liepen de protesten uit de hand en, ook vandaag waren de veiligheidsmaatregelen dus erg streng. In Parijs was de politie massaal aanwezig: 8.000 agenten en gendarmes werden ingezet. Voor heel Frankrijk waren het er 69.000.