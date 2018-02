In Londen zijn voetgangers opgeschrikt door een blok ijs dat plots uit de lucht viel. Op bewakingsbeelden is te zien hoe - volledig uit het niets – een stuk ijs uiteenspat op straat. Waarschijnlijk is het ijs afkomstig van een vliegtuig dat overvloog. Volgens een voorbijganger was het blok ijs wel tien kilogram zwaar.