VIDEO: De Wever danst met operazangeres

Grappige beelden uit Rusland: nee, niet van Poetin maar van Bart De Wever! De burgemeester van Antwerpen werd er ten dans gevraagd door een Russische operazangeres. En dat leverde deze ietwat ongemakkelijke beelden op…

De Wever is momenteel op handelsmissie in Rusland, samen met zo’n honderd Antwerpse ondernemers en organisaties. Meteen na de 10 Miles vertrok hij richting Rusland, waar hij zijn eerste dag blijkbaar in stijl afsloot.

“Net toen ik tijdens het afsluitend concert dacht dat ik het allemaal overleefd had, werden de benen en de zenuwen nog eens zwaar op de proef gesteld...”, schrijft De Wever zelf op zijn Facebookpagina.