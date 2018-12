Verlamde student staat plots op en gaat diploma halen

Aldo Amenta was al jarenlang verlamd, toen hij in Florida in de VS tijdens zijn proclamatie plots rechtstond om zijn diploma in handen te nemen. De student wil er anderen mee inspireren. “Er is altijd nog hoop”, zegt hij.

Aldo Amenta brak in 2015 zijn nek tijdens een duik in ondiep water. De jongeman kon sindsdien niet meer wandelen en zit in een rolstoel.

Tijdens zijn proclamatie vorige week stond hij plots recht om zijn diploma uit de handen van de plaatselijke rector in ontvangst te nemen. Dat gebeurde onder hevig applaus van de aanwezigen en met aanmoedigingen van zijn medestudenten.

De student had jarenlang intensief getraind om opnieuw te kunnen wandelen. Hij heeft intussen zijn droom waargemaakt en is trots op zichzelf. "Ik voelde me trots omdat ik weet dat ik dit niet alleen voor mijzelf doe, maar ook voor mijn familie," zei de jongeman.

Aldo wil met zijn ‘miraculeuze wandeling’ andere mensen inspireren. "Er is altijd hoop, er is altijd een kans en je hoeft alleen maar dat licht te vinden," zei hij.