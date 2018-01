Vechten voor pot Nutella? Hier gebeurt het

In Frankrijk zorgt een korting die supermarktketen Intermarché geeft op potten Nutella voor heel wat ophef. Zo kost een pot van 950 gram er nog maar 1,41 euro, of 70 procent minder dan normaal. Op sociale media duiken verschillende filmpjes op van hallucinante taferelen in filialen van de keten.

In verschillende supermarkten stormden mensen op de voorraad Nutellapotten af en dat ging gepaard met heel wat geroep en het nodige duw- en trekwerk. De reuzekorting was zo'n succes dat sommige eigenaars claimen dat ze nu op een kwartier evenveel hebben verkocht als anders in drie maanden tijd.

Getuigen filmden de gebeurtenissen en spreken in Franse media van beestachtige taferelen. Ondanks vele klachten van consumenten, blijft Intermarché de actie voortzetten.