Van therapiehonden hebben we allemaal al gehoord, maar in een ziekenhuis in Tampa zetten ze nu therapievarkens in. De ‘ThunderBolt Therapy Pigs’ moeten steun bieden aan kinderen die in het ziekenhuis verblijven.

De twee varkentjes kregen een negen maanden durende training om gecertificeerde therapiedieren te worden. Hun trainer is amper tien jaar oud en trekt naar verschillende ziekenhuizen om andere kinderen op te beuren.