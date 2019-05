Van Grieken heeft cadeau voor De Wever: een paljas

Tom Van Grieken ging na zijn bezoek aan de koning langs bij N-VA-voorzitter Bart De Wever die gesprekken heeft opgestart voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. Van Grieken had trouwens een cadeautje mee voor De Wever een fijne verwijzing naar de laatste dagen van de campagne, waar De Wever Van Grieken een paljas had genoemd.

Het gesprek tussen De Wever en Van Grieken duurde maar liefst een uur, en was zo het langste informatiegesprek van De Wever met een partijvoorzitter. Over de inhoud wilde Van Grieken niet veel kwijt.

Over het cadeautje dat hij van De Wever kreeg wel. Want die had – verrassend genoeg – zes flesjes Paljas voor Van Grieken. Beide voorzitters lijken het voorval dus wel te kunnen vergeten, met de nodige humor.

Bekijk ook: