Unieke beelden van sneeuw in de Sahara

Unieke beelden in de Sahara dit weekend: de woestijn kleurde wit na een sneeuwbui. Het was de tweede keer in bijna veertig jaar tijd.

De grootste zandwoestijn van onze planeet was dit weekend bedekt met een laag sneeuw die op sommige plaatsen opliep tot maar liefst 40 centimeter. De bewoners van het Algerijnse Aïn Sefra konden hun ogen dan ook niet geloven. Fotograaf Karim Bouchetata kon er unieke beelden van maken. “We waren echt verrast toen we opstonden met sneeuw”, zegt hij. “Het is bijna de hele dag blijven liggen, maar in de late namiddag begon het te smelten.”

Ook in december 2016 kregen ze er te maken met een sneeuwbui, al was die toen veel kleiner. Daarvoor was het sinds 18 februari 1979 geleden dat ze sneeuw hadden gezien.