Ultralopers strijden boven de wolken

Op het Portugese eiland Madeira hebben ultralopers het boven de wolken tegen elkaar opgenomen. Ze namen deel aan de Ultra Skymarathon van 56 kilometer. Het hoogste punt van de wedstrijd lag op 1.861 meter hoogte en dat leverde prachtige beelden op.

De Schot Jonathan Albom kwam als eerste over de streep. Hij deed er 5 uur, 47 minuten en 57 seconden over. Bij de vrouwen was de Nederlandse Ragna Debats de snelste. Zij finishte in 6 uur, 45 minuten en 9 seconden.

De volgende Skymarathon gaat door in Lombardije, op 16 juni.