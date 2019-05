U ziet het goed: het sneeuwt in mei

Het is 4 mei, en er ligt sneeuw in ons land. Dat levert natuurlijk opmerkelijke beelden op, zoals deze die VTM NIEUWS op Signal de Botrange kon man. De oorzaak? Een storing en lucht van polaire oorsprong in het zuiden van het land.

Het wordt dan ook zeer fris voor de tijd van het jaar, met temperaturen die vandaag niet boven de tien graden stijgen. Stevige voorjaarsbuien zijn mogelijk, met kans op onweer en korrelhagel.

Er stroomt vandaag lucht van polaire oorsprong over ons land. 's Ochtends licht er nog een storing over het zuiden en valt er in Hoog-België smeltende sneeuw of zelfs sneeuw op de Ardense hoogten. Na deze storing wordt het overal wisselvallig met stapelwolken en opklaringen. Er vallen soms voorjaarsbuien, die stevig kunnen zijn met kans op onweer en korrelhagel.

Het is koud voor de tijd van het jaar met maxima tussen 5 graden in de Hoge Venen en 10 graden in Vlaanderen. De noordnoordwestenwind waait matig tot vrij krachtig met rukwinden die kunnen oplopen tot 60 à 70 km/u.

Vanavond verwacht het KMI nog plaatselijke buien, in Hoog-België met winters karakter. Lokaal onweer en korrelhagel blijven mogelijk. Vannacht vallen er vooral in de kuststreek en over het noordwesten regenbuien. In het binnenland is het eerst overwegend droog met tijdelijk brede opklaringen, maar later vallen er ook daar enkele lokale voorjaarsbuien, in de Ardennen onder de vorm van sneeuw.

De minima liggen tussen -2 graden in de Hoge Venen, rond 3 graden in het centrum en 7 graden aan zee. De noordwestenwind zwakt in het binnenland af en wordt zwak tot matig. Aan zee blijft de noordenwind vrij krachtig. 's Avonds nog rukwinden tot 60 km/u.

Ook morgen en overmorgen blijft het zeer fris en zijn nog buien mogelijk. Dinsdag wordt droger en wat zachter. Woensdag en donderdag is flink wat neerslag mogelijk.