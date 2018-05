Tunnel om file te mijden bijna klaar

Als we Elon Musk mogen geloven dan kunnen inwoners van Los Angeles binnenkort gratis ondergrondse proefritjes maken in een door zijn bedrijf ontworpen shuttle. ‘De eerste Boring Company tunnel is bijna klaar’, meldde hij apetrots op Instagram.

De tunnel moet onderdeel worden van een fijnmazig netwerk met elektrisch aangedreven shuttles. Die moeten het fileprobleem in LA oplossen. “Het is wachten op de definitieve goedkeuring van de tunnel. Binnen enkele maanden gaan we het publiek gratis ritten aanbieden”, schrijft Musk bij een korte timelapse-video vanuit de eerste tunnel die zijn afronding nadert.

LAX

“Super veel dank aan iedereen die die heeft geholpen bij de totstandkoming van dit project. Grote steun van het publiek, de verkozen ambtenaren & toezichthouders is van cruciaal belang voor het succes”, vervolgt de algemeen directeur en productarchitect van Tesla en CEO en Chief Designer van SpaceX.

De eerste boormachine van The Boring Company, Godot, begon bijna een jaar geleden met het graven onder de parkeerplaats van het hoofdkwartier van SpaceX. Dat complex ligt vlakbij LAX, de internationale luchthaven van Los Angeles. De voorgestelde route van de tunnel loopt parallel aan de Sepulveda Boulevard, beginnend op de Pico Boulevard en naar de Washington Boulevard in Culver City. De tunnelingang zou zich bevinden in wat momenteel een houthandel en lasgebied is, aldus het bedrijf.

Plateauwagens

Of de proefritten in de eerste tunnel al gemaakt worden met de elektrisch aangedreven plateauwagens, zoals uiteindelijk de bedoeling is, moet blijken. De plateauwagens moeten acht tot zestien personen tegelijk gaan vervoeren en uiteindelijk ook auto’s gaan dragen.

“Zoals reeds gemeld in eerdere berichten zal dit systeem, eenmaal operationeel (demonstratieritten zijn gratis) prioriteit geven aan voetgangers en fietsers voor minder dan de kosten van een buskaartje.”

Auto’s krijgen volgens Musk ook toegang tot de tunnel maar in zijn ogen is het eerlijker en beleefder om voorrang te geven aan mensen die zich geen auto kunnen veroorloven.

4,5 kilometer

De commissie Openbare Werken van de gemeenteraad van Los Angeles stemde vorige maand unaniem in met een milieu-evaluatievrijstelling voor een 4,5 kilometer lange tunnel onder het westen van de stad. Dit om ingenieurs van The Boring Company de kans te geven de voorgestelde transporttechnologie te bouwen en te testen.

De tunnel zou volgens de krant LA Times 30 tot 70 voet diep komen te liggen (9 tot 21 meter) en onderweg geen stations hebben. Dit ter vermijding van grote nutsleidingen en andere ondergrondse gevaren die de constructie zouden kunnen vertragen of bemoeilijken.

De afronding van de tunnel volgt ongeveer anderhalf jaar nadat Musk op Twitter had geklaagd over het drukke woon-werkverkeer waarvan hij naar eigen zeggen “stapelgek” werd. “Ik ga een tunnelgraafmachine bouwen en begin gewoon te graven”, kondigde hij een week voor Kerst 2016 aan.