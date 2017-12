Amerikaans president Donald Trump en zijn vrouw Melania hebben gisteravond even de rol van kerstelfjes voor zich genomen. Speciaal voor de gelegenheid belden ze kinderen op en deden ze een praatje over Kerstmis.

Trump en Melania belden in totaal 15 kinderen op, tussen de 5 en 12 jaar oud. Ze verzekerden hen dat de Kerstman onderweg was met hun cadeautjes en vroegen hen onder meer wat ze hem gevraagd hadden. De kinderen werden lukraak gekozen en waren op voorhand niet op de hoogte dat ze de president of de first lady aan de lijn zouden krijgen.