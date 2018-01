Trump wil Van Gogh, krijgt gouden WC

De kans bestaat dat er binnenkort een gouden toiletpot in het Witte Huis staat. De Amerikaanse president Donald Trump wou van het Guggenheim-museum in New York een schilderij van Van Gogh lenen, maar die wees het verzoek van de hand en kwam met een aantrekkelijk alternatief: een toiletpot van 18 karaat.

De Amerikaanse president wilde een doek van de Nederlandse schilder ophangen in een privévertrek van zijn vrouw Melania. In een e-mail die in september werd verstuurd, wees de artistieke directrice van het museum de vraag af. Ze zei dat het doek in Guggenheim Bilbao tentoongesteld zou worden, om terug te keren naar New York en daar "in een niet al te verre toekomst" te blijven.

Het New Yorkse museum heeft in de plaats een gouden toiletpot van 18 karaat aangeboden. Het gaat om werk van de Italiaanse artiest Maurizio Cattelan, die het zelf omschrijft als een egalitair werk. Die is beschikbaar "mocht de First Lady interesse hebben om die in het Witte Huis te installeren", schrijft de curator van het museum in een reactie op het verzoek.

In gebruik

Het werk, 'America' genaamd, bestaat uit een wc-bril, wc-bit en waterspoeling, allen functioneel. Terwijl het werd tentoongesteld in het museum, tegenover Central Park, hebben ongeveer 100.000 personen de wc gebruikt.

"Het spijt ons dat we niet aan uw oorspronkelijke vraag kunnen tegemoetkomen", besloot Spector. "Maar we hebben er hoop op dat dit bijzonder aanbod u kan interesseren." Het Witte Huis gaf voor zover geweten geen gevolg aan het aanbod.